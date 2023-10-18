"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, 'Hastaneyi vuran füze Gazze'den atıldı' iddiası doğru değildir. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) logolu iddiaya konu görüntülerin, 8 Temmuz 2022'den beri dolaşımda olduğu tespit edilmiştir"

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısının ardından bazı sosyal medyada hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Hastaneyi vuran füze Gazze'den atıldı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, 'Hastaneyi vuran füze Gazze'den atıldı' iddiası doğru değildir. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) logolu iddiaya konu görüntülerin, 8 Temmuz 2022'den beri dolaşımda olduğu tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."