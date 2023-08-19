Devlet Piyangosu’nun 18 Ağustos 2023 tarihli çekilişi bu akşam gerçekleşti. Herkesin heyecanla beklediği çekilişte 1 milyon TL’lik ikramiye, 69013 numaralı bilete isabet ederek devretti.

Birimden yapılan açıklamada sıradaki çekilişin 28 Ağustos tarihinde yapılacağı, çekilişin çıkana kadar çekiliş konseptiyle gerçekleşeceği, büyük ikramiyenin 1 buçuk milyon TL olacağı ve biletlerin yarından itibaren satışta olduğu da vurgulandı.

Piyangolar Birimi tarafından yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.”