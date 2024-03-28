Kültür Dairesi tarafından düzenlenen 32. Devlet Fotoğraf Yarışması'na başvuru süresi 1 Nisan’da doluyor.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığından yapılan duyuruya göre, Devlet Fotoğraf Yarışmasına başvuru süresi 1 Nisan’da sona eriyor.

18 yaşını dolduran KKTC vatandaşları yarışmaya http://kultur.gov.ct.tr sayfasından başvuru yapabiliyor.

32. Devlet Fotoğraf Yarışması bu yıl da altı kategoride yapılıyor. Her kategoriye en az üç, en çok beş eserle başvurulabiliyor. Kategoriler “Serbest (Siyah&Beyaz), Serbest (Renkli), Doğa (Renkli-Siyah&Beyaz), Benim Şehrim Güzelyurt’um (Renkli-Siyah&Beyaz), Kavramsal (Serbest) ve Mimari (Siyah&Beyaz): Abdullah Onar Eserleri” olarak sıralanıyor.

-Şartname

Devlet Fotoğraf Yarışması ile Sergisi Şartnamesi, mimari kategorideki Abdullah Onar eserlerinin listesi ile haritası kultur.gov.ct.tr den indirilebiliyor.

Her kategoride bir başarı ödülü ile mansiyon ödülü verilecek. Başarı ödülü 10 bin TL, mansiyon ödülü 7 bin TL, jüri özel ödülü ise 3 bin TL olarak açıklandı. En fazla eseri sergilenen fotoğrafçıya da belge verilecek.

Devlet Fotoğraf Yarışması ödül töreni ile sergi açılışı 19 Ağustos’ta Dünya Fotoğrafçılık Günü’nde Lefkoşa’da daha sonra belirlenecek bir sergi salonunda yapılacak.