Bakanlar Kurulu, devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlamak amacıyla, Maliye Bakanlığı’nı 1 milyar TL tutarında borçlanılabilmesi için yetkili kıldı.

Dün Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, “Bakanlar Kurulu, devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlamak amacıyla, 2024 Mali Yılı Bütçe Yasası limitleri dahilinde 1.000.000.000 TL (bir milyar Türk lirası) kadar borçlanılabilmesi için Maliye Bakanlığının yetkili kılınmasına karar verdi” denildi.