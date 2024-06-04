Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ)’in 14. Olağan Genel Kurulu cuma günü yapılıyor.

DEV-İŞ’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Kurul, 7 Haziran Cuma günü KTAMS’ın 50. Yıl salonunda olacak.

Yurt dışından ve yurt içinden sendika temsilcilerinin katılacağı Genel Kurul’da, ülkedeki işçilerin, emekçilerin sorunları yanında, dünyadaki emek hareketinin içinde bulunduğu durum da değerlendirilecek.

DEV-İŞ’e bağlı Devrimci Genel-İş, Emek-İş ve Petrol-İş delegelerinden oluşacak Genel Kurul’da işyeri ve ülkesel düzeydeki emek sorunları tartışılacak.

“Sınıfsal ve Toplumsal Mücadele için DEV-İŞ” ana sloganı ile toplanacak olan Genel Kurul’da DEV-İŞ Başkanlık seçimi, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulları ve Onur Kurulu da yeniden belirlenecek.

DEV-İŞ’in 14. Genel Kurulu, Kıbrıs’taki işçi mücadelesinin ön saflarında mücadele eden, DEV-İŞ’e ve emek hareketine büyük katkılar sunan ve geçen yıl hayatını kaybeden eski Genel Başkanı Mehmet Seyis’e ithaf olunacak.