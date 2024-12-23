DERNEKLER VE MUHTARDAN ANLAMLI ETKİNLİK

Ergün Yahat

21-27 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısı ile Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği, Muratağa, Atlılar ve Sandallar şehitlerini yaşatma derneği şehitler köyü muhtarlığı ile birlikte Sandallar Müzesinin bahçesine çiçek ekimi yapıldı.

Çicek dikiminde bulunan ve müzeye gelen vatandaşlar duygusal anlar yaşarken, ortak açıklamada 1974 yılı öncesi okul olan bu yerde şehit olan vatandaş ve çocukların ruhları şad mekanları cennet olsun açıklaması yapıldı.