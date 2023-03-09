Türkiye’de meydana gelen depremde arama-kurtarma ve yardım çalışmalarında bulunan devlet kurumu çalışanları ile gönüllülere Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenecek törenlerle teşekkür ve takdir belgeleri takdim edilecek.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, devlet kurumu çalışanlarına tüm devlet protokolünün de katılımı ile yarın saat 11.30’da; gönüllü faaliyette bulunan şirket, dernek ve kişilere ise, 15 Mart Çarşamba günü saat 14.30’da Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenecek olan törende teşekkür ve takdir belgeleri takdim edilecek.