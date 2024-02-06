Mülkiye Dağlı, Abide Dağlı, Nazife Dağlı, Osman Çetintaş ve Havin Kılıç Yeniboğaziçi Şehitliği’nde anıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, 6 Şubat’ta Adıyaman’daki İsias Otel enkazında kalarak hayatlarını kaybeden Şampiyon Melekler kafilesinden Mülkiye Dağlı, Abide Dağlı, Nazife Dağlı, Osman Çetintaş ile Havin Kılıç, felaketin birinci yıl dönümünde Yeniboğaziçi’ndeki şehitlikte düzenlenen törende anıldı.

Şehitlikte tören öncesi bayraklar yarıya indirildi. Mülkiye Dağlı’nın annesi, Abide ile Nazife’nin anneannesinin ağıtları yürekleri dağladı.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar, Başbakan Ünal Üstel ile eşi Zerrin Üstel, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, milletvekilleri, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir ile aileler ve vatandaşlar katıldı.

-Tatar: "365 gün, her gün biz de ağladık, yüreğimizin parçalandığını hissettik"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, depremden bugüne bir yılın çok süratli bir şekilde geçtiğini belirterek, ”Acımız çok büyük; hepimizin yüreği parçalandı. Ailelerin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Bu bir yılda, 365 gün, her gün biz de ağladık, yüreğimizin parçalandığını hissettik” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının milli mücadele yıllarında çok acılar çektiğini, birçok şehit verdiğini belirterek, "Bu deprem dolayısıyla Şampiyon Melekler'imizin ve diğer vatandaşlarımızın kayıpları içimize, yüreğimize ateş düşürdü. Bu ateş yanıyor, yüreğimiz yanıyor, ilk günkü sıcaklığıyla o ateşi hissediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, felaketin ilk gününden itibaren Kıbrıs Türk halkının tek yürek olduğunu vurgulayarak, “Bu dünyadan göç edinceye kadar hep birlikte ağlayacağız. Ant içtik, onları unutmayacağız, unutturmayacağız.” diye konuştu.

Yargı sürecini hep birlikte takip edeceklerini vurgulayan Tatar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bağımsız Türk yargısının adaletine güceniyoruz. İnşallah gereği yapılacaktır ve adalet yerini bulacaktır. Çünkü bizim bu yavrularımızın ve diğer vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetmesine neden olanlar adalet önünde bunun cevabını vermek durumundadırlar. Bunun takipçisi olduğumuzu Yeniboğaziçi’nde huzurlarında bir kez daha ifade ediyorum."

“Bu olay Kıbrıs Türkü’nün yüreğini tekrar dağlamıştır, tekrar birleştirmiştir” diyen Tatar, Şampiyon Melekler’i unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını yineledi.

Törende din görevlileri tarafından dua okundu, kabirlere çiçekler bırakıldı.