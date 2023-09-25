Cumhuriyet Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Ankara’da temaslarda bulunuyor.

Meclisten verilen bilgiye göre, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığındaki heyet, Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından kabul edildi.

Heyette Hasipoğlu’nun yanı sıra Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, DP Milletvekili Serhat Akpınar, YDP Milletvekili Talip Atalay, Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars ve Meclis Hukukçusu Sevi Çağdaş Dayıoğlu heyette yer aldı.

Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu görüşme ile ilgili açıklamasında Türkiye Adalet Bakanı Tunç’a, komiteyi kabul edip, deprem ile ilgili devam eden adli süreçe dair kendileri ile istişare ettiği için teşekkür ederken, Bakan Tunç’un depremle ilgili soruşturmalara duyarlı olması ve süreci yakın takip etmesinin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti mahkemelerinin yargısına güvenlerinin tam olduğunu dile getiren Hasipoğlu, tek gayelerinin; milletin vekilleri olarak halka karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirerek adaletin zamanında ve hakkaniyete uygun olarak tecelli etmesi olduğunu belirtti.

Türkiye’deki depremle ilgili Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Meclis Komitesi olarak, yurttaşların yasal haklarının takipçi olduklarını ifade eden Hasipoğlu, şunları kaydetti:

“Şampiyon Meleklerimiz adına, adaletin en erken zamanda tecelli etmesi için bıkmadan, kararlılıkla, komitemiz adli süreci takip edecektir. Bu amaçla Adıyaman’a, ertesi gün hayatını kaybeden diğer vatandaşlarımız için Hatay’a giderek, adli ve siyasi makamlarla görüşüp, adli süreçleri yakinen takip etmeye devam edeceğiz. Davalar sonuçlanıp, suçlular en ağır şekilde cezalandırılana kadar, soruşturmaların takipçisi olmayı sürdüreceğiz”

Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi Ankara’nın ardından KKTC vatandaşlarının hayatını kaybettiği Adıyaman ve Hatay illerinde temaslarda bulunacak.