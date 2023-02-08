Tarihin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşayan Türkiye’de, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin neden olduğu yıkımla mücadeleye devam ediliyor.

6 Şubat günü sabaha karşı ve öğleden sonra Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 10 kenti vurdu. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem nedeniyle açıklanan son resmi verilere göre 7 bin 108 kişi yaşamını yitirdi, 40 bin 910 kişi yaralandı.

AKP Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu 10 kenti (Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Adana) kapsayacak ve 3 ay devam edecek şekilde olağanüstü hal (OHAL) ilan etme kararı alındığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremde toplam 5 bin 775 bina yıkıldı, yıkılanlarla birlikte toplam 11 bin 302 binaya ilişkin ise 'yıkıldı ihbarı' yapıldığı bildirildi.

Yıkılan binalarda enkaz altında kalan çok sayıda insan ise hala kurtartılmayı bekliyor.

11.31 | CAN KAYBI ARTIYOR

AFAD, saat 10.35 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 bin 108 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 bin 910 kişinin yaralandığını açıkladı.

11.08 | SGK: Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği bölgelerde ikameti bulunanlar, raporlu ilaçlar ve tıbbi malzemeleri bir defaya mahsus reçetesiz temin edebilecek.

10.53 | CAN KAYBI 6 BİN 957'YE YÜKSELDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AFAD Gaziantep Koordinasyon Merkezinde yaptığı açıklamada can kaybının 6 bin 957'ye, yaralı sayısının ise 38 bin 224'e yükseldiğini belirtti.

09.35 | CAN KAYBI 6 BİN 234'E YÜKSELDİ

AFAD, saat 06.15 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 234 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 bin 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, 6 Şubat günü saat 04.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından en büyüğü Elbistan merkezli 7.6 olmak üzere toplam 648 sarsıntı olduğu belirtildi.

Depremde an itibarıyla Maraş, Antep, Urfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da toplam 6 bin 234 kişinin hayatını kaybettiği; 37 bin 11 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Ayrıca depremzedelerin barınması için bölgede 50 bin 818 AFAD Aile Yaşam Çadırı kurulduğu ve toplam arama-kurtarma personeli sayısının 79 bin 110'a ulaştığı belirtildi.

09.11 | Şanlıurfa'da Yenişehir Mahallesi'ndeki 5 katlı İbrahim Şelli Apartmanı'nda 1 yaşındaki çocuk, yıkılan binanın enkazından 53 saat sonra yaralı çıkartıldı.

Çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

08.04 | Hatay'da çöken bir binadan 51 saat sonra 5 yaşındaki bir kız çocuğu sağ olarak kurtarıldı.

Hatay'da sanayi mevkiinde bir enkazdan ses alındı. Ses alınan bölgede 3 saat çalışma yapan ekipler sabahın ilk ışıklarına doğru 5 yaşındaki bir kız çocuğuna ulaştı. Ulaşılan çocuk ekipler tarafında kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

06.55 | VENEZUELA'NIN GÖNDERDİĞİ ARAMA KURTARMA EKİBİ YOLA ÇIKTI

Venezüella'nın arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere gönderdiği arama kurtarma ekibi başkent Karakas'a 37 km uzaklıktaki Maiquetia kentindeki havaalanından yola çıktı.

05.18 | HATAY'DA 3 KİŞİ KURTARILDI

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay Kışlasaray Mahallesi İnönü Caddesi'nde yıkılan Vilyam Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam etti.

Arama kurtarma ekipleri ve askeri personel tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ulaşılan 52 yaşındaki Mona Gazel ve 74 yaşındaki Necla Melek enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından öğretmen Mesude Akar (24), 49 saat sonra sağ kurtarıldı.

05.00 | Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şu ana kadar deprem bölgelerine, arama-kurtarma ekipleri ile yardım gönüllülerinden oluşan 17 bin 435 kişiyi taşıdıklarını açıkladı. Bolat, "Tahliye bölgelerinde bekleyen depremzedelerin hepsini İstanbul'a, Ankara'ya taşıyana kadar buradaki arkadaşlarımız çalışmalarına devam edecekler" dedi.

4.29 | Enkazdan, yarım saat arayla önce bebek, sonra anne kurtarıldı.

Adıyaman'da, 3,5 yaşındaki çocuğun enkazdan kurtarılmasından yarım saat sonra annesine de ulaşıldı. Çalışmalar neticesinde 38 yaşındaki Fatma Tanık, enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kadının, aynı enkazdan depremin ardından 45 saat sonra kurtarılan ve yarım saat önce hastaneye kaldırılan 3,5 yaşındaki Muhammed Yusuf Tanık'ın annesi olduğu öğrenildi.

04.14 | Kahramanmaraş kent merkezinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

04.06 | Depremde yaralanan 51 kişi Kahramanmaraş'tan İstanbul'a getirildi. TSK'ye ait askeri uçakla Kahramanmaraş'tan İstanbul'a getirilen yaralılar, sağlık ekiplerince sedyelerle ambulanslara alındı. Yaralıların başta Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olmak üzere kentteki çeşitli hastanelere sevk edileceği öğrenildi. İstanbul'a getirilen 51 kişi ile kentteki hastanelerde tedavi altına alınan yaralı sayısı 114 oldu.

03.25 | Kırgızistan Cumhurbaşkanı Kırgızistan Caparov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Caparov, Erdoğan'ı telefonla arayarak hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yakınlarına sabır ve yaralılara şifa dileğinde bulundu. Caparov, bu zor anda Kırgızistan'ın Türkiye ile birlikte olduğunu belirterek, ek insani yardım şeklinde mümkün olan her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

03.20 | Hatay'da ikisi çocuk 4 kişi daha bir binanın enkazından sağ çıkarıldı.

02.46 | Hatay'ın merkezinde bulunan Uğur Mumcu Caddesinde yıkılan bir apartmanın enkazından bir kadın 46 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

2.35 | Alman Federal Teknik Yardım Kurumuna (THW) bağlı bir Arama ve Kurtarma Ekibi (SEEBA) 50 acil durum personeli, özel eğitimli köpekler ve kapsamlı yardım malzemeleriyle birlikte Köln/Bonn Havalimanı'ndan özel uçakla Adana'ya hareket etti.

2.30 | ABD'nin arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere gönderdiği 161 kişilik arama kurtarma ekibi yola çıktı. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) çalışması kapsamında Virginia eyaletinin Fairfax ilçesi ve California eyaletinin Los Angeles kentinden Türkiye'ye gönderilen ekibi taşıyan uçak, sabah saatlerinde ABD Hava Kuvvetlerinin Dover Üssü'nden Alaska Hava Muhafız Komutanlığına bağlı C-17 tipi askeri kargo uçağıyla havalandı.

01.28 | Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremde yıkılan apartmanların enkazından 6'sı çocuk 11 kişi kurtarıldı. 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Düzce'den bölgeye giden Ulusal Keşif Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği (UKSAR) ile AFAD Gönüllüleri Derneği (AFGD) ekipleri, afetin ikinci gününde Samandağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin gün boyu devam eden çalışmalarında 6'sı çocuk 11 kişi enkazdan sağ çıkarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen depremzedeler, sağlık ekiplerine teslim edildi.

01.23 | Irak'ın Süleymaniye kentinde Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

00.44 | Malatya'da yıkılan bir binanın enkazından yaklaşık 44 saat sonra 1 yaralı kurtarıldı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Yeşilyurt ilçesinde, yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bostanbaşı Mahallesi'nde yıkılan 8 katlı Özpolatlar Apartmanı enkazından Ülkü Doğan, yaklaşık 44 saat sonra kurtarma ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

00.39 | Deprem bölgelerini kapsayan OHAL kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar, TBMM onayına sunulacak.

00.12 | CAN KAYBI ARTIYOR

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD'da Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin yaptığı açıklamada ölü sayısının 5 bin 894'e; yaralı sayısının da 34 bin 810'a yükseldiğini söyledi.

Oktay, depremden etkilenen 11 ilde yıkılan bina sayısının 5775; enkazdan kurtrılan kişi sayısının da "8 bin civarında" olduğunu açıkladı.

Arama kurtarma çalışmalarının "enkaz altındaki son kişiye ulaşana kadar devam edeceğini" açıklayan Fuat Oktay, "Özellikle Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'a ekiplerimizi havadan sevk etmeye devam ediyoruz. Hava şartları artık buna müsaade ediyor" dedi.

00.05 | Adıyaman'da 65 yaşındaki depremzede enkazdan sağ çıkarıldı. Esenler Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibi (ESKAT), Adıyaman'da göçük altında kalan 65 yaşındaki kişiyi, enkazdan sağ olarak çıkardı.