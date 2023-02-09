Türkiye, 6 Şubat sabahı Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremle sarsıldı.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem başta Kahramanmaraş ve Hatay'da büyük yıkım yarattı. Öğleden sonra yine Maraş merkezli meydana gelen 7.6'lık ikinci büyük deprem, yıkımın boyutlarını artırdı.

9 Şubat'ta saat 03.23 itibarıyla açıklanan son resmi verilere göre, 10 ili vuran depremlerde 14 bin 351 kişi yaşamını yitirdi, 63 bin 794 kişi yaralandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremde toplam 6 bin 444 bina yıkıldı, yıkılanlarla birlikte toplam 11 bin 302 binaya ilişkin ise 'yıkıldı ihbarı' yapıldığı bildirildi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin ikinci gününde, yıkımın en fazla hissedildiği 10 kenti (Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Adana) kapsayacak ve 3 ay devam edecek şekilde olağanüstü hal (OHAL) ilan etme kararı alındığını açıkladı.

Depremzedeler zorlu hava koşulları ve olanaksızlıklarla mücadele ederken yıkılan binalarda enkaz altında kalan çok sayıda insan ise hala kurtartılmayı bekliyor.Arama-kurtarma çalışmaları / Fotoğraf: AA

OKTAY AÇIKLADI: YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 14 BİN 351'E ÇIKTI

14.22 | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 14 bin 351'e yükseldiğini bildirdi. Oktay, yaralı sayısını ise 63 bin 794 olarak açıkladı.

CAN KAYBI 14 BİN 14'E YÜKSELDİ

13.23 | Erdoğan, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 14 bin 14'e, yaralıların sayısının 63 bin 794'e yükseldiğini açıkladı.

KİLİS'TE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

12.42 | AFAD, Kilis'te arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Kilis'teki arama kurtarma Ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illere sevk edilmiştir" denildi.

11.37 | Emniyet Genel Müdürlüğü: "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 274 hesap yöneticisi tespit edildi. 31 şahıs gözaltına alındı, 9'u tutuklandı. Yardımsever vatandaşlarımızı suistimal etmek isteyen internet sitelerinin kapatılması sağlandı."

11.35 | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesindeki refakatsiz çocukların teslimi ile ilgili çalışmalar yaptığına yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sosyal medyada uluslararası bir yardım kuruluşunun deprem bölgesindeki refakatsiz çocukların teslimi ile ilgili çalışmalar yaptığına ilişkin iddialara yönelik aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Daha önceki duyurularımız da belirttiğimiz üzere, deprem bölgesinde şu ana kadar ailelerine ulaşılamayan refakatsiz çocuklar konusunda tek yetkili kurum bakanlığımızdır.

Çocukların bakanlığımız haricinde herhangi bir kişi ya da kuruma teslim edilmesi kesinlikle söz konusu değildir.

Vatandaşlarımızın bu tip paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur."

10.49 | AFAD: "Ekiplerimiz, Şanlıurfa’da arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Şanlıurfa'daki arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illerimize sevk edilmiştir."

08.50 | Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta büyük yıkım görüntülere yansıdı. Elbistan ilçesinde yıkılan binalar görüntülendi.

08.50 | CAN KAYBI 12 BİN 873'E YÜKSELDİ

AFAD, saat 07.45 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 873 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 937 kişinin yaralandığını bildirdi.

06.57 | Hatay'da enkaz altından 72 saat sonra sağ olarak çıkarılan kızın babası da kurtarıldı

05.50 | İSPANYA'DAN GELEN 46 KİŞİLİK ARAMA KURTARMA EKİBİ ADIYAMAN'A GİTTİ

İspanya’nın Sevilla, Valensiya, Granada ve Almeria şehirlerinden 46 kişilik arama kurtarma ekibini taşıyan uçak gece saatlerinde İstanbul Havalimanı’na indi.

Buradan otobüsle Atatürk Havalimanı’na getirilen arama kurtarma ekibi, TSK’nin askeri kargo uçağıyla depremlerin ardından yardım faaliyetleri için belirlenen lojistik ve ulaşım üssü Adıyaman’a hareket etti.

Aralarında itfaiyecilerin de bulunduğu İspanya ekibinin yanında 14 de arama köpeği bulunuyor.

05.30 | Hatay'da enkaz altında kalan bir kız çocuğu 72 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

04.17 | Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü Kahramanmaraş'ta enkaz başında yakınlarını bekleyen yurttaşlar, yaktıkları ateşin başında ısınıyor.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası arama kurtarma ekiplerince enkazlarda başlatılan çalışmalar, ilk depremin ardından geçen 72. saatte sürüyor.

03.23 | CAN KAYBI 12 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 391 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 914 kişinin yaralandığını bildirdi.

01.39 | Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından yıkılan binalarda çalışmalar devam ediyor.

01.32 | KARAİSMAİLOĞLU İLE MUŞ, ÇALIŞMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adıyaman Afet Yönetim Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karaismailoğlu, "Adıyaman genelinde elektrik sıkıntımızı merkezde yüzde 50 seviyelerine kadar çözdük. Yarın itibarıyla yüzde 70'lere çıkaracağız. İlçelerimizin bazılarına tamamen bazılarına kısmen elektrik verildi" diye konuştu.

Karaismailoğlu ayrıca Hatay Havalimanı pistinin tekrar kullanılabilir hale gelmesi için yoğun çalışma yapıldığını belirterek, en geç pazar gününe kadar pisti eski haline ve çalışır duruma getirme işini bitirmiş olacaklarını söyledi.

Ticaret Bakanı Muş da "İlave arama kurtarma personeli için AFAD kriz merkezinde planlamalar yapıldı ve bu personelin intikali sağlanacak. Aynı şekilde jandarma birliklerimizden de ilave personelimizin intikali planlanıyor, peyderpey Adıyaman'a geliyorlar" ifadelerini kullandı.

01.18 | Mardin'den Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine giden ekipler yıkılan binanın enkazından bir kadını 69 saat sonra yaralı çıkardı.

00.34 | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, deprem bölgesindeki 10 il ve ilçelerin büyük kısmının merkezlerindeki cadde ve sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandığını duyurdu. Ekipler, kalan bölgelerin aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

00.05 | 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaralanan kişilerden 156'sı, TCG İskenderun gemisiyle Hatay'ın İskenderun ilçesinden Mersin'e gönderildi.