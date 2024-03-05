Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB), “Deprem Farkındalık Semineri” düzenliyor.

SSTB’den yapılan açıklamaya göre “1-7 Mart Deprem Haftası” nedeniyle Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve Sivil Afet Timi Derneği (SAT) işbirliğinde, “asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde” hayatını kaybedenlerin anılması ve toplumda afete hazırlık bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla Lefkoşa’da yarın Türk Maarif Kolejinde yer alacak seminer, saat 11.30’da başlayacak.

Seminere, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği adına Abdullah İş ve Sivil Afet Timi Derneği Başkanı Tayfun Çanakcı katılarak konuşma yapacak.

Gençlerde afet bilincinin oluşturulmasına katkıda bulunmanın yanı sıra depremlerin önlenemeyeceği ancak depremlerin afetlere dönüşmesinin önlenebileceğinin vurgulanacağı seminerler kapsamında, “Deprem öncesi yapılması gerekenler, Deprem sırasında doğru davranış şekilleri ve Deprem sonrası ilk anlar ve tahliye” gibi kavramlar ele alınacak.

Etkinlik sonrasında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama-Kurtarma Şube Müdürlüğü tarafından okul bahçesinde, SSTB’nin olağanüstü durumlara karşı imkan ve kabiliyetlerini tanıtacağı stant kurulacak ve gençlere bilgiler verilecek.