Türk limanları ve karasularındaki her türlü denizcilik faaliyetlerinin Kabotaj Kanunu ile Türk vatandaşlarına bırakılmasının yıl dönümü olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Türkiye’de olduğu gibi KKTC’de de Gazimağusa ve Girne’de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Gazimağusa’da Zafer Anıtı önünde saat 09.00’da başlayan törende protokol sırasına göre, Kaymakam Dürdane Acı, KTBK Komutanlığı adına Merkez Komutanı Hava Savunma Albay Fahri Savaş, GKK adına 4. Piyade Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Akın Örsdemir,siyasi parti , dernek, vakıf, kurum ve kuruluş temsilcileri anıta çelenk koydu.

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden tören, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı’ndan Deniz Teğmen Gökberk Güçlü’nün konuşmasıyla sona erdi.

Deniz Teğmen Gökberk Güçlü, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın deniz ve denizciliğe gönül verenlerin bayramı olduğunu kaydetti.

Kabotaj Kanunu ile Türk denizlerindeki faaliyetlerin yabancı tekelinde kurtarıldığını söyleyen Güçlü, Kabotaj’ın kurtuluş Savaşının denizlerdeki zaferi olduğunu kaydetti.

Güçlü, Kabotaj Kanunu ile Türk denizcilik faaliyetlerinin artarak ekonomik kalkınmaya hız kattığını vurguladı.

Kabotaj Kanunu’nun öneminin ulusal egemenlik ve milli menfaatler açısından tartışılmaz olduğunu söyleyen Güçlü, 1974 yılından sonra sıfırdan başlayan Kıbrıs Türk denizciliğinin bütün engelleme ve ambargolara rağmen aradan geçen 42 yılda önemli aşama kaydettiğini vurguladı.

Güçlü, KKTC denizcilik faaliyetlerinin önemine değinerek, ülkenin dışa açılan kapısı olduğunu kaydetti.