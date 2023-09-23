DenizBank, KKTC’de erişilebilir bankacılık hizmeti sunmak amacıyla KKTC Ülke Müdürlüğü ve Girne Şubesi’ni faaliyete geçirdi.

Deniz Bank’tan verilen bilgiye göre, açılış törenine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da katıldı.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, KKTC’nin kalkınmasında önem arz eden pek çok proje işin kaynak sunduklarını belirtti.

Ateş şöyle konuştu:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hayata geçirilen eğitim, turizm, ulaşım ve altyapı yatırımlarına doğrudan finansmanla destek sağladığımız işletmeler ve bu işletmelerde çalışan personel başta olmak üzere, vatandaşlarımızın bütününün yakınında olmak, sunduğumuz hizmetleri kolay erişilebilir ve kaliteden ödün vermeksizin devam ettirebilmek amacıyla KKTC Ülke Müdürlüğü ve Girne Şubemizi hizmete açıyoruz”