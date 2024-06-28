Veteriner Dairesi Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimi’nin rutin denetimlerinde, uygunsuzluklar tespit edilen bir et işleme tesisine gerekli uyarılar yapılarak, 15 günlük süre verilirken, bir süt imalathanesinin de uygunsuzlukları giderene kadar faaliyetleri askıya alındı.

Veteriner Dairesi'nden yapılan açıklamada, analizler sonucunda da 1 adet çiğ tavuk, 1 adet kangal sucuk ve 1 adet hamburgerin mikrobiyolojik olarak uygunsuz bulunarak piyasadan toplatıldığı kaydedildi.

Halk sağlığı ve gıda güvenliği bakımından standartların yerine getirilmesi ve piyasaya arz edilen hayvansal orijinli gıdaların etkin kontrolünün sağlanması maksadıyla 10 Mayıs-25 Haziran tarihlerini kapsayan dönemde yapılan denetimlerde, 20 süt imalathanesi, 34 kasap, 1 yumurta paketleme, 3 tavuk kesimhanesi, 5 bal paketleme tesisi, 2 et işleme tesisi denetlendi.

Açıklamada, aynı dönemde hayvansal gıda ithalatlarından ve iç piyasa denetimlerden alınan 73 numunenin Veteriner Dairesi Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı’nda analiz edildiği kaydedildi.