DEMOKRAT PARTİ’DE DEPREM
DEMOKRAT PARTİ ERİMEYE DEVAM EDİYOR
DEMOKRAT PARTİ LEFKOŞA MİLLETVEKİLİ HASAN TOSUNOĞLU’NUN PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİĞİ VE YOLUNA BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ OLARAK DEVAM EDECEĞİNİ AÇIKLAMASI ÜLKE GÜNDEMİNİ MEŞGUL EDEN KAYIT DIŞI MİLYON POUND İDDİALARINI GERİ PLANA DÜŞÜRÜRKEN İSTİFANIN ZAMANLAMASI İSE DİKKAT ÇEKİCİ.
LEFKOŞA MİLLETVEKİLİ HASAN TOSUNOĞLU’NUN MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİĞİ DEMOKRAT PARTİ’DEN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLAMASININ ARDINDAN MECLİS’TEKİ SANDALYE SAYISI 2’YE DÜŞEN DEMOKRAT PARTİDE GENEL BAŞKAN FİKRİ ATAOĞLU’NA KARŞI PARTİ İÇİ MUHALEFET SESİNİ YÜKSELTMEYE BAŞLADI.
AFFET BİZİ EY DENKTAŞ
DEMOKRAT PARTİ TARİHİNDEKİ EN KÖTÜ DÖNEMİ YAŞARKEN KISA BİR SÜRE ÖNCE PARTİ MYK’SINDAN PARTİ İLERİ GELENLERİ YANINDA GENEL SEKRETER YARDIMCILARININ DA İSTİFA ETMESİ İLE DEMOKRAT PARTİ TABANININ GÜNDEN GÜNE ERİMEYE BAŞLADIĞI VE İSTİFALARIN DEVAM EDECEĞİ İDDİALARI KAMUOYUNDA TARTIŞILIRKEN MİLLETVEKİLİ HASAN TOSUNOĞLU’NUN İSTİFASI PARTİ’DE DEPREM ETKİSİ YARATTI.
TARİHİNİN EN KÖTÜ DÖNEMİNİ YAŞAYAN VE GÜNDEN GÜNE TABANI ERİYEN DEMOKRAT PARTİ’DE LEFKOŞA MİLLETVEKİLİ HASAN TOSUNOĞLU’NUN İSTİFASI ŞOK ETKİSİ YARATIRKEN SANDALYE SAYISI 2’YE DÜŞEN DEMOKRAT PARTİ’DE PARTİ İÇİ MUHALEFET RAUF DENKTAŞ’IN EMANETİ OLAN PARTİNİN SÜREKLİ KAN KAYBETMESİ VE KAPANMA NOKTASINA GELMESİNİN SORUMLULARINDAN HESAP SORMAYA HAZIRLANIYOR.
DEMOKRAT PARTİ TABANI VE PARTİ İÇİ MUHALEFET KURUCU CUMHURBAŞKANI RAUF DENKTAŞ’IN EMANETİ OLAN PARTİ VE VİZYONDAN UZAKLAŞILDIĞI KONUSUNDA BİRLEŞİRKEN “AFFET BİZİ EY DENKTAŞ” NOKTASINDA DA BİRLEŞEN PARTİ İÇİ MUHALEFET VE TABAN, GÜNDEN GÜNE PARTİNİN KÜÇÜLMESİNDEN GENEL BAŞKAN FİKRİ ATAOĞLU’NU SUÇLAYARAK GENEL BAŞKAN’A KARŞI DAHA SERT MÜCADELE EDİLECEĞİ MESAJINI VERMEYE BAŞLADI.