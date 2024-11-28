DEMOKRAT  PARTİ’DE  DEPREM

DEMOKRAT PARTİ ERİMEYE DEVAM  EDİYOR

DEMOKRAT PARTİ  LEFKOŞA   MİLLETVEKİLİ HASAN TOSUNOĞLU’NUN PARTİSİNDEN  İSTİFA  ETTİĞİ  VE YOLUNA  BAĞIMSIZ  MİLLETVEKİLİ OLARAK DEVAM EDECEĞİNİ AÇIKLAMASI ÜLKE GÜNDEMİNİ MEŞGUL EDEN KAYIT DIŞI MİLYON POUND  İDDİALARINI GERİ PLANA DÜŞÜRÜRKEN İSTİFANIN ZAMANLAMASI İSE DİKKAT ÇEKİCİ.

LEFKOŞA MİLLETVEKİLİ HASAN  TOSUNOĞLU’NUN MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİĞİ  DEMOKRAT  PARTİ’DEN  İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLAMASININ ARDINDAN MECLİS’TEKİ SANDALYE SAYISI  2’YE  DÜŞEN  DEMOKRAT  PARTİDE  GENEL  BAŞKAN FİKRİ ATAOĞLU’NA  KARŞI PARTİ İÇİ MUHALEFET SESİNİ YÜKSELTMEYE BAŞLADI.

AFFET  BİZİ EY  DENKTAŞ

DEMOKRAT  PARTİ TARİHİNDEKİ EN KÖTÜ  DÖNEMİ  YAŞARKEN  KISA BİR SÜRE ÖNCE PARTİ MYK’SINDAN PARTİ İLERİ GELENLERİ YANINDA GENEL SEKRETER YARDIMCILARININ  DA  İSTİFA ETMESİ İLE DEMOKRAT PARTİ TABANININ  GÜNDEN GÜNE ERİMEYE  BAŞLADIĞI  VE İSTİFALARIN  DEVAM EDECEĞİ İDDİALARI  KAMUOYUNDA TARTIŞILIRKEN MİLLETVEKİLİ HASAN TOSUNOĞLU’NUN  İSTİFASI PARTİ’DE  DEPREM  ETKİSİ  YARATTI.

TARİHİNİN EN KÖTÜ  DÖNEMİNİ YAŞAYAN VE GÜNDEN  GÜNE TABANI ERİYEN  DEMOKRAT  PARTİ’DE LEFKOŞA MİLLETVEKİLİ HASAN  TOSUNOĞLU’NUN İSTİFASI ŞOK  ETKİSİ YARATIRKEN SANDALYE SAYISI  2’YE  DÜŞEN DEMOKRAT PARTİ’DE PARTİ İÇİ MUHALEFET RAUF DENKTAŞ’IN  EMANETİ OLAN  PARTİNİN SÜREKLİ KAN KAYBETMESİ VE KAPANMA NOKTASINA GELMESİNİN SORUMLULARINDAN HESAP  SORMAYA HAZIRLANIYOR.

DEMOKRAT  PARTİ TABANI VE  PARTİ İÇİ  MUHALEFET KURUCU CUMHURBAŞKANI RAUF DENKTAŞ’IN EMANETİ OLAN PARTİ VE VİZYONDAN UZAKLAŞILDIĞI KONUSUNDA  BİRLEŞİRKEN  “AFFET  BİZİ EY DENKTAŞ” NOKTASINDA  DA BİRLEŞEN PARTİ İÇİ MUHALEFET VE  TABAN, GÜNDEN GÜNE PARTİNİN KÜÇÜLMESİNDEN GENEL BAŞKAN  FİKRİ ATAOĞLU’NU SUÇLAYARAK GENEL BAŞKAN’A  KARŞI DAHA SERT MÜCADELE EDİLECEĞİ MESAJINI VERMEYE BAŞLADI.

5 Milyar 430 Milyon 161 Bin TL’lik Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi Oyçokluğuyla Kabul Edildi 5 Milyar 430 Milyon 161 Bin TL’lik Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi Oyçokluğuyla Kabul Edildi

Editör: Mehmet Mehmet