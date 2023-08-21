Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu’na Kıbrıs Türk Halkı adına soruyoruz !…
Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Demokrat Parti Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun partiye ait çek defterini şahsi ödemeleri için kullanarak tek imzayla geçersiz çekleri tedavüle sürdüğü için aleyhinde poliste dosya açıldığı iddialarıyla ilgili cevap vermesi için aşağıdaki soruları Kıbrıs Türk Halkı adına yöneltiyoruz.
1- Partiniz Demokrat Parti’nin çeklerini çift imza ile geçerli olmasına rağmen tek imza ile yani geçersiz olduğunu bilerek ve isteyerek tedavüle neden sürdünüz ?
2- Partinizin çeklerini eğer kurumsal bir ödemeyse niye çift imza ile vermediniz ?
3- Partinizin çeklerini tek imza ile şahsi borçlarınız için mi kullandınız?
4- Demirhan Polisinde konuyla ilgili şikayetin daha ileriye götürülmemesi için siyasi baskı yaptığınız iddiaları doğru mu ?
5- Tek imzayla verdiğiniz Demokrat Parti çeklerini hangi işadamına neye karşılık verdiniz ?
6- Sözkonusu çeklerle ilgili şikayet geri çekildi mi çekildiyse neye karşılık ve ne zaman çekildi ?
7- Tek imzayla yetkisiz olarak çekleri tedavüle sürdüğünüz için oluşan suç mağduriyeti giderip parayı ödeseniz bile kamu ceza davasının devam ettiğini biliyor musunuz?
Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili Sayın Hasan Tosunoğlu’nu konuyla ilgili açıklama yapmaya davet eder yapacağı açıklamayı aynen bu sütunlardan duyuracağımızı taahhüt ederiz.