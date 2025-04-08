Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, "Demirhan Balıkesir Kavşağı Dinamik (Akıllı) Sinyalizasyon Sistemi”nin bugün devreye girdiğini belirtti.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kafaoğlu, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ve yüklenici firma Elnaz Trading Ltd. Direktörü Hasan Paralik’in online sistemi devreye koymasıyla sistem çalışmaya başladı.

Demirhan-Balıkesir dört yol kavşağının akıllı sinyalizasyon sistemiyle yönetileceğinin belirtildiği açıklamada, kavşak üzerinde bulunan trafik ışıklarının Demirhan ile Balıkesir’den anayola çıkış ile girişi sağlayacağı, ayrıca yaya geçişleri için de bas-geç sistemli trafik ışığının bulunduğu kaydedildi.

- Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yaptığı konuşmada bakanlık ve yerel yönetim arasında samimi ve güzel bir işbirliği yürütüldüğünü ifade ederek Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Karavezirler’in başarılı çalışmalara imza attığını belirtti.

Proje için belediye meclisinden oybirliği kararı alınması ve finansman ayırılmasının belediye ve belediye başkanı için ‘”başarı” ürünü olduğunu belirten Arıklı, “Keşke bütün belediyeler bu şekilde Bakanlıklarla, merkezi hükümetle işbirliği yaparak bölgelerin sorunlarını çözebilseler. Karavezirler’e ve yönetimine, projenin hayata geçmesinde emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.

- Karavezirler

Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler de, Bakan Arıklı’yla imzalanan protokol çerçevesinde belediye meclisinden alınan oybirliği kararı sonrasında Demirhan-Balıkesir kavşağına akıllı sinyalizasyon sistemi kurulduğunu belirtti.

Karavezirler, bu projeyle Demirhan ve Balıkesir’e ulaşımın da artık kolaylaştığını ve bölgedeki bir sorunu daha çözmüş olduklarını söyledi.

Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kafaoğlu ile Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın’la işbirliği içinde çalışma yürüttüklerini ifade eden Karavezirler, protokol imzalandıktan sonra sürekli istişarelerin sürdüğünü ve projenin geliştirildiğini kaydetti.

Karavezirler, projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti, bölge halkına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni etti.

- Sistem nasıl çalışacak?

Araç yoğunluğunu baz alan akıllı kavşak sistemi, kavşaklara bağlı yönlerden görüntü tabanlı olarak toplanacak yoğunluk, işgaliye ve araç sayım verileri gibi anlık yoğunluk verileri ışığında yönetilebilecek.

Bu sistemle, sabit süreli kavşak yönetimi sona erecek ve anlık olarak yoğunluk bazlı kavşak yönetimi sağlanacak. Bu sayede araç yoğunluğunun göreceli yüksek olduğu yönlere verilen yeşil süresi uzayacak ve kavşak kapasite kullanımı yükselecek.

Kavşağa uzaktan erişimin de sağlanacağı sistemle, kavşak gözlemlenebilecek ve arıza alarm takibi yapılabilecek.