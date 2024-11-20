“Demir Yumruk”un hedefi tayland!

Milli Boksör Turunç, Tayland vizesi için İzmir’de ringe çıkıyor

Kıbrıslı Türk Milli Boksör “Demir Yumruk” Metin Turunç, Tayland’da yapılacak olan şampiyonluk maçına katılma hakkı için 29 Kasım’da İzmir’de ringe çıkıyor. Uluslararası arenada önemli başarılar elde eden ve son olarak Dubai’deki müsabakada ünvanını korumaya hak kazanan Metin Turunç, İzmir’deki müsabakayı kariyerinin dönüm noktalarından biri olarak görüyor. Turunç, rakibini mağlup etmesi halinde Tayland’da dünya çapında bir şampiyonluk kemeri için mücadele etme fırsatı yakalayacak.

Turunç, maça yönelik duygularını, “Hedefim sadece İzmir’deki galibiyetle sınırlı değil; Tayland’a gidip şampiyonluk kemerini kazanarak Kıbrıslı Türk gençlere ilham kaynağı olmak istiyorum. KKTC bayrağını uluslararası arenada dalgalandırmak benim için büyük bir onur olacak” sözleriyle ifade etti.

“HER BOKSÖRÜN HAYALİNİ KURDUĞU NOKTADAYIM”

Milli Boksör Metin Turunç, Kıbrıs’tan bir sporcunun uluslararası başarıya ulaşabileceğini göstermeyi amaçladığını belirterek, İzmir’deki maçın ardından Tayland’daki büyük gecede KKTC bayrağını dalgalandırma hayalini gerçekleştirmek için hazırlandığını vurguladı. Turunç, “Her boksörün hayalini kurduğu bir noktadayım. İzmir’de kazanıp Tayland’a gitmek istiyorum. Desteklerinizi bekliyorum” diyerek sporseverlerden destek istedi.