Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Değirmenlik’te aracıyla 4 yayaya çarpan sürücü Köroğlu Aktaş teminat talebiyle bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Hopurcuoğlu mahkemede olguları aktardı. Polis, ​29.06.2024 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Değirmenlik-Girne Anayolu üzerinde, Köroğlu Aktaş’ın (E-48) yönetimindeki GJ 820 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Mardo önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada anayolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan Cuma Coşkun (E-49), İlknur Coşkun (K-43), Muhammed Coşkun (E-14) ve Hatice Uludağ’a (K-63) çarptığını anlattı. Beyazer, kaza sonucu yaralanan yayalar Cuma Coşkun, İlknur Coşkun, Muhammed Coşkun’un dün taburcu olduğunu kaydetti. Beyazer, ağır yaralanan Hatice Uludağ’ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yapılan tedavilerinin ardından yoğun bakım serviste, müşahede altına alındığını belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde incelenen kamera görüntülerinde zanlının son ana kadar yayaları fark etmeyip, çarptığının görüldüğünü söyledi. Polis, yine bu süre içerisinde Uludağ’ın yoğun bakımdan çıkarıldığını ve nöroloji servisinde kontrol altına alındığını söyledi. Polis, zanlının ikinci kez mahkemeye çıkarılarak, 3 gün daha ek süre alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını, yaralının hayati tehlikeyi atlattığını söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 30 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 500 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.