Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, Sağlık Şubesinin “2023 Kasım-2024 Mart” dönemini kapsayan 5 aylık süre zarfında beslenmeyle ilgili faaliyet gösteren 160 iş yerini denetlediğini kaydetti.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi tarafında verilen bilgiye göre, okul kantinleri, kreşler, ekmek fırınları, marketler, restoranlar, kafeler, meyhaneler, kasaplar ve meze yerlerinin kontrol edildiği denetimlerde görülen eksiklikler iş yeri sahiplerine bildirildi.

Denetimlerde iş yeri izin yenileme işlemlerinin, gıda ve hijyen denetimleri sonucu gerekli iyileştirilmelerin yapılması ve uygunluk verilmesi halinde yapılacağı belirtildi.

Gıda ve hijyen denetimlerini sürdüren belediye uzman ekiplerinin, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini yoğunlaştırdığı da kaydedilen açıklamada, bu yöndeki eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin de yoğunlaştığı ifade edildi.

-Karavezirler: “Etkin denetim ve eğitim çalışmaları kararlıkla sürdürülecek”

Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler açıklamada, gıda güvenliğinin son derece önemli olduğunu belirterek, etkin denetim ve eğitim çalışmaların kararlıkla sürdürüleceğini belirtti.

Gıda güvenliği ve hijyen denetimlerinin bilimsel kriterler ve yasal çerçevede titizlikle değerlendirildiğini ifade eden Karavezirler, tüm işyerleri sahiplerinin de standartlara uygun hareket etmesini istedi. Karavezirler, “Hepimizin ortak gayesi halkımızın hiçbir endişe duymadan gıdaya erişimidir” dedi.