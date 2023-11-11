Rum Devlet Doğal Gaz İşletmesi DEFA’nın, yurt dışından bir danışmanla işbirliği içerisinde, Vasiliko’ya boru hattıyla doğal gaz taşınmasını üstlenmek isteyecek şirketler için ihaleye çıkmaya hazırlandığı haber verildi.

Bu konuya gösterilecek ilginin boru hattının inşa edilmesi ve döşenmesini de kapsaması gerekeceğini yazan Fileleftheros gazetesi, Aralık ayı bitmeden ihaleye çıkılmasının beklendiğini kaydetti.

Bu ihaleyle birlikte DEFA tarafından, gerek elektrik üretiminde kullanılması gerek de sıvılaştırılması ve LNG ihracatı yapılması için doğal gaz satın alınması çabalarına katkıda bulunabilecek enerji şirketleri ve diğer şirketlerle diyalog gerçekleştirilmesine yeşil ışık yakılacağını kaydeden gazete, ihalenin özel ve devlet şirketleri yanı sıra konsorsiyumlara da yönelik olacağını ekledi.