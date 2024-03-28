Kanada'nın kredi derecelendirme kuruluşu Morningstar DBRS, Güney Kıbrıs’ın ekonomik büyümesini aşağıya doğru revize ettiği belirtildi.

Kıbrıs'ın 2023 yılı ekonomik büyümesini yukarı yönlü revize ederek haziran ayında beklenen yüzde 2,1'lik büyüme tahminini yüzde 2,5'e çıkardı. Kanadalı kuruluş, 2024 yılı için ise yüzde 2,4'lük büyüme tahminini korudu.

Haravgi gazetesi, Morningstar DBRS’nin, Güney Kıbrıs’ın 2024 yılı ekonomik büyümesini yüzde 2.5’ten, yüzde 2.4’e düşürdüğünü yazdı. DBRS, 2025 yılı için ise ekonomik büyümenin, yüzde 2.4 şeklinde, aynı kalacağı şeklindeki öngörüsünü dile getirdi.

Gazete, ilgili verilere dayanarak, Güney Kıbrıs’taki işsizlik oranın bu yıl yüzde 6.1’e düşmesinin, 2025’te de aynı oranda kalmasının beklendiğini yazdı.