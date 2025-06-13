Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), KKTC uyruklu öğrenci statüsünde kayıt yaptıracak öğrenciler için erken ödeme indirimi uygulayacağını duyurdu.

DAÜ’den yapılan açıklamada, 15 Haziran tarihine kadar yapılacak yıllık peşin ödemelerde yüzde 15, dönemlik peşin ödemelerde yüzde 10 ek indirim uygulanacağı kaydedildi. Açıklamada, 16 - 30 Haziran tarihleri arasında yapılacak yıllık ödemelerde yüzde 10, dönemlik ödemelerde yüzde 5 ek indirim, 1 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak yıllık ödemelerde ise yüzde 5 ek indirim kararı alındığı belirtildi.

Uygulamayla, ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak öğrencilerin yükseköğretime erişiminin kolaylaştırılması amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, kayıt için, 6 adet vesikalık fotoğraf, lise veya dengi okul diplomasının aslı ile 6 adet fotokopisi, KKTC kimlik kartı fotokopisi, eğitim ücreti dekontu ile Öğrenci İşleri Müdürlüğüne şahsen veya kayit.emu.edu.tr adresinden başvuru yapılabileceği kaydedildi. Öğrenim harcı ödemelerinin epay.emu.edu.tr üzerinden yapılabileceği, detaylı bilgiye ise 0392 630 11 11 numaralı telefondan ulaşılabileceği bildirildi.