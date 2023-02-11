Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından Türkiye’de yaşanan deprem sonrasında bölgede ihtiyaç duyulan malzemelerin toplanması amacıyla başlatılan yardım kampanyası sürüyor.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yardım kampanyasına Üniversite personeli, öğrenciler ve halk katkı koyduğu ve malzemeleri taşıyan ilk tırın dün Gazimağusa Limanı’ndan kalkan gemi ile deprem bölgesine ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, bugüne kadar bağışların DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda toplandığı ancak pazartesi gününden itibaren bağışların mesai saatleri içerisinde DAÜ Aktivite Merkezi’nde toplanacağı kaydedildi.

Açıklamada, “Öte yandan DAÜ depremden etkilenen öğrencileri ve aileleri için Deprem Acil Destek Hatlarını devreye soktu. Bu kapsamda öğrenciler 0392 630 11 11 numaralı telefondan (5 hat) bilgi ve destek talebinde bulunabilirler. Ayrıca 0539 1071616 ve 0539 1037986 numaralı whatsapp hatlarına veya [email protected] e-posta adresine başvurulabiliyor” denildi.