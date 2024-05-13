Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi ile Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) tarafından 12. Uluslararası Kariyer Günleri kapsamında 14 Mayıs Eczacılık Günü nedeniyle etkinlik düzenlenecek.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre 14 Mayıs Salı 09:30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenecek etkinliğe DAÜ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek’in de katılması bekleniyor.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından gerçekleştirilecek olan açılış konuşmaları ile başlayacak etkinlikte Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müberra Koşar, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Teralı, DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Ozan Gülcan ve DAÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Zeki sunum yapacak.