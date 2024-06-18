Doğu Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO), “Dayanıklılık ve İyi Olma Halinin Geliştirilmesi: Eğitimde Büyümeyi Besleme” konulu "çalıştay festivali" düzenledi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Yıllık Çalıştay Festivali, Pearson ve Macmillan sponsorluğunda, KKTC genelinden eğitimci, araştırmacı ve öğretmen adaylarına yönelik yapıldı.

Çalıştay’ın açılışında, dünya genelinde ders veren, dil uzmanı Dawn Dickson, dayanıklılık ve iyilik hâlinin kapsamlı bir tanımını içeren konuşma yaptı.

Çalıştayda, İş Yerinde Ekip Oluşturma ve Empati, Farklı Kültürlerden Öğrencilere Geri Bildirim Sağlama, Dil Sınıflarında Oyunlaştırma, Sosyal Medya Çağında Telaffuzu Yeniden İnceleme, Aidiyet Duygusuna Sahip Olma, Telaffuz Algı Ölçeğinin Öğretilmesi, ELT Öğretmenlerinin Sınıf Dayanıklılığı ve Refahı için Yapay Zeka İçgörüleri ile Donatılması, Yardımcı Pilot Yardımıyla Öğretmenlerin Refahının Artırılması gibi konular üzerinde oturumlar yer aldı.

Etkinlikte son konuşmayı Macmillan Education'da Öğretmen Eğitmeni ve Pazarlama Müdürü Duygu Erdoğan yaptı.

Çalıştay, öğrenme, bağlantı kurma ve iş birliği yapmak için güçlü bir platform sunma hedefiyle düzenlendi.