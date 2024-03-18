Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ ATAUM) ile DAÜ Atatürkçü Düşünce Kulübü (DAÜ ADK) iş birliğinde Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümü sebebiyle “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma” sergisi açıldı.

Rektörlük binası girişinde saat 11.00’de açılan sergiye, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, bölüm başkanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

-Gözder

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın ardından yapılan açılışta konuşan DAÜ ADK Başkanı Yağmur Gözder, Çanakkale’de kazanılan zaferin 109. yılını kutlamak ve şehitleri anmak için bir araya gelindiğini belirtti. Gözder, 18 Mart 1915’te yazılan destanda hayatını kaybeden tüm şehitlerin saygı ile anıldığını bildirdi.

-Kaya

DAÜ ATAUM Öğretim Görevlisi Dr. Devran Kaya, Çanakkale Zaferi ile ilgili bilgiler vererek Çanakkale Zaferi’nin hem dünya tarihi hem de Türkiye tarihi düşünüldüğünde çok önemli bir yere sahip olduğunun altını çizdi.

Çanakkale Savaşı’nda büyük bir mücadele örneği sergilendiğini vurgulayan Dr. Kaya, savaşın dünya tarihi açısından dönüm noktası niteliğinde olduğunu vurguladı. Savaşın, Türkiye tarihi açısından da önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Dr. Kaya, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin Kurtuluş Savaşı’nın ön sözü olarak kabul edildiğinin altını çizdi. Dr. Kaya, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna hayatını kaybeden Mehmetçiği saygı ve minnetle andıklarını bildirdi.

-Karatepe

DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe gerçekleştirdiği konuşmasında Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümünü anmak için bir araya gelindiğini belirterek, “Dur Yolcu! Bilmeden Gelip Bastığın Bu Toprak, Bir Devrin Battığı Yerdir. Eğil de Kulak Ver, Bu Sessiz Yığın Bir Vatan Kalbinin Attığı Yerdir” sözlerini hatırlatarak bu sözün Çanakkale Zaferi’nin önemini açıkça gösterdiğini vurguladı.

Prof. Dr. Karatepe, Mustafa Kemal Atatürk’ün komutan olarak aldığı kararların zaferin kazanılmasında büyük rolü olduğunu aktararak şehitleri minnet ve saygı ile andıklarını bildirdi. Açılış konuşmalarının ardından sergi ziyaret edildi. Söz konusu sergide Çanakkale Savaş Alanı’ndan toplanan malzemeler de sergilendi.