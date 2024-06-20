Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü tarafından "1. Edebiyat Günü” düzenlendi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre Mustafa Afşin Ersoy Salonu'nda yer alan etkinliğe Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hatice Nilay Hasipoğlu, bölüm öğretim üyesi Prof. Dr. Javanshir Shibliyev, idari personel, öğrenciler ve veliler katıldı.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yeşim Betül Oktay, etkinlik açılışında yaptığı konuşmada İngilizce öğretiminde edebiyatın önemini vurgulayarak, edebiyatın öğrencilerin yaratıcılığına, ifadesine, hedef dilin kültürünü öğrenmesine, bakış açılarının gelişmesine ve eleştirel düşünme becerilerine katkı sağladığını belirtti.

Açılış konuşmasının ardından etkinlik şiirler, tiyatro oyunu ve müzikle devam etti. Katılımcılar, William Shakespeare, Mary Oliver, Rudyard Kipling, Yahya Kemal Beyatlı, Can Yücel, Hafez Shirazi, Paul Eluard, Orhan Veli Kanık, Behçet Necatigil, Emily Dickenson ve Tony Walsh gibi ünlü yazarların şiirlerini dinlediler. Öğrencilerin kendi yazdıkları şiirleri ve İngiliz edebiyatı dersi dönem sonu projelerini de sundular. Etkinlik öğrencilerin konuşmaları ve anı fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.