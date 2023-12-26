Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, iki üniversite arasındaki iş birliklerinin geliştirilmesi için görüştü.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi Rektörlüğü’nde cumartesi günü yapılan görüşmede, rektörlerin yanı sıra iki üniversiteden yetkililer de hazır bulundu.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar konuşmasında, iki kurumun yakın iş birliği içerisinde olmasının gerekliliğine değinirken; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da amaçlarının ilişkileri geliştirmek olduğunu söyledi.

-Kılıç: “İş birliğinin ilerlemesi iki kuruma da büyük katkı sağlayacak”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Cumhuriyet döneminin ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesi’nin Rektörü ve akademisyenleriyle bir arada olmanın kendileri için gurur verici olduğunu belirtti. Böylesine köklü bir üniversiteyi genel olarak KKTC’de ağırlamaktan ve özel olarak da DAÜ ile olan yakın iş birliğini geliştirme adına bu toplantıyı yapmaktan dolayı onur duyduklarını vurgulayan Kılıç, amaçlarının daha farklı alanlarda da bu ilişkileri geliştirmek olduğunu kaydetti. DAÜ’nün Türkiye Cumhuriyeti sayesinde bugünlere geldiğini ifade eden Kılıç, Ankara Üniversitesi ile DAÜ arasındaki ilişkileri iki kuruma büyük bir katkı sağlamak üzere daha ileri bir noktaya taşımayı amaçladıklarını kaydetti. Prof. Dr. Kılıç, DAÜ olarak Ankara Üniversitesi ile her alanda iş birliği yapmaya hazır olduklarını aktardı.

Konuşmaların ardından iki üniversitenin yöneticileri ve temsilcileri, kurumlar arasındaki iş birliği protokolünün hangi alanlarda genişletilebileceği konusunda istişarelerde bulundu. Görüşme sonunda DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’a Kıbrıs’a özgü ipek kozalı pano, Prof. Dr. Ünüvar tarafından Prof. Dr. Kılıç’a ise Ankara Üniversitesi logolu plaket takdiminde bulunuldu.