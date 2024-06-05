Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), QS Dünya Üniversiteler sıralamasına girdi.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, DAÜ, dün saat 23.00’te açıklanan sonuçlara göre, bugüne kadar KKTC’den hiçbir üniversitenin yer almadığı QS Dünya Üniversiteler sıralamasına giriş yaparak, 105 ülkeden Bin 500 üniversitenin yer aldığı listede 611-620 bandında değerlendirilerek sıralamaya alınan üniversitelerin yüzde 59.3’ünü geride bıraktı.

Açıklamada, DAÜ’nün QS Dünya Üniversiteler sıralamasına giren ilk ve tek KKTC üniversitesi olmanın gururunu yaşadığı kaydedilerek, Türkiye Cumhuriyeti’nden listeye giren 26 üniversite arasında 7. sırada yer aldığı belirtildi.

İngiltere merkezli QS tarafından yayınlanan Dünya Üniversiteler sıralaması 2025’in, bilgi ve analitik alanlarında küresel kuruluşlar arasında bulunan Elsevier ortaklığıyla toplanan 17.4 milyon akademik makale ve akademik makalelerin almış olduğu 175.9 milyon atıf verisi sonucunda belirlendiği kaydedildi.

-Kılıç: “Ülkemizi dünyada başarıyla temsil etmekten gurur duyuyoruz”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç yaptığı açıklamada, KKTC’de ilklerin üniversitesi olan DAÜ’nün bir uluslararası başarıya daha imza atarak, bu kez de prestijli QS Dünya Üniversiteler sıralamasına girme başarısını gösteren ilk ve tek üniversite olmasından ve KKTC’yi dünyada başarıyla temsil etmekten dolayı gurur duyduklarını belirtti.

Bu başarının ülke yükseköğretiminin temel taşı olan ve ilklere öncülük eden DAÜ tarafından diğer üniversiteler için de yeni kulvarlar açması anlamına geldiğinin altını çizen Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün birbirinden farklı bağımsız uluslararası dünya üniversite sıralama kuruluşu tarafından binlerce üniversite arasından dünyanın en iyileri arasında gösterilmesinin tesadüf olmadığına vurgu yaptı.

Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün bu uluslararası başarılara üstlenmiş olduğu misyon çerçevesinde daima evrensel değerler doğrultusunda hareket eden, uluslararası kabul görmüş akademik eğitim kriterlerini kendisine rehber edinen, bölgesel ve uluslararası sorunlara sosyal sorumluluk bilinciyle çözüm üreten, çok kültürlülüğü içselleştirmiş ve özgür düşünceye sahip mezunlar yetiştiren bir üniversite olarak ulaştığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Kılıç, bu gururlu başarının sahibinin özverili DAÜ akademisyenleri ve çalışanları, başarılı DAÜ mezunları ve öğrencileri olduğunu belirterek, DAÜ’ye emeği geçen herkesi tebrik etti.