Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunları, geçen Pazartesi, geleneksel mezuniyet yürüyüşü ile Gazimağusa kentine veda etti.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, mezunlar, Mağusa Gelişim Akademisi önünden başlayıp Gazimağusa Kaleiçi’ne kadar cübbeleriyle birlikte meşaleler eşliğinde yürüdü.

Yürüyüşte mezunlara DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren, öğretim üyeleri, yönetsel personel ve mezun aileleri eşlik etti.

Yaklaşık bir saat süren mezuniyet yürüyüşü sırasında Namık Kemal Meydanı’na giden mezunları, İnönü Gençlik Merkezi Halk Dansları Topluluğu, halk dansları gösterisiyle karşıladı.

Yürüyüş sonunda mezunlar adına DAÜ Mühendislik Fakültesi ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü birincisi Mustapha Taha ile Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü birincisi Aemel İmran konuşma yaparak son derece mutlu ve heyecanlı olduklarını ifade etti.

Mezunlar konuşmalarında, “2024 DAÜ mezunları olarak gelecek bizim şekillendirmemiz için var.” ifadelerini kullandı.

-Kılıç

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç da konuşmasında tüm mezunlara seslenerek, her bir mezunun ışıl ışıl parladığını ifade etti ve tüm mezunları gönülden tebrik ettiğini vurguladı.

DAÜ’de yükseköğrenim görmenin aynı zamanda Gazimağusa gibi tarihi bir kentte yer almak olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kılıç, şehrin tarihiyle buluşmanın ve burada anılar biriktirmenin hayat deneyimlerine katkılar sağladığına inandığını vurguladı.

DAÜ’nün bilimsel değerler ve eleştirel düşüncenin yer aldığı bir üniversite olma gayretin, sürdürdüğünü dile getiren Prof. Dr. Kılıç, bunun sadece akademik kadronun değil öğrencilerin de görevi olduğunu aktardı.

Bir üniversitenin gerçek hedeflerine ulaşması için ortak bir bilinç ve ortak bir gayrete ihtiyaç duyduğunu aktaran Prof. Dr. Kılıç, üniversitenin içinde yer aldığı kentin de bunun bir parçası olduğunun altını çizdi.

Kent ve üniversitenin her zaman birlikte hareket etmesi gerektiğine değinen Prof. Dr. Kılıç, birçok tarihi olaya tanıklık yapan Namık Kemal Meydanı’nın DAÜ mezunlarına tanıklık edeceğini vurguladı.

Prof. Dr. Kılıç, konuşmasının sonunda tüm mezunları tebrik etti.

Konuşmaların ardından coşkulu kalabalık, DJ performansı eşliğinde çalınan parçalar ile mezuniyet kutlamalarına devam etti.