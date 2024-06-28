Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2023 – 2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Törenleri 2-3 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin 2023- 2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde vereceği mezunları ile toplam mezun sayısı 75 bini aşacak.

2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni 2 Temmuz Salı günü, saat 16:00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenecek. Törende 300’ü aşkın yüksek lisans ve doktora mezunu diplomalarını alacak. Aynı gün mezuniyet resepsiyonu da düzenlenecek.

DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) gerçekleştirilecek olan resepsiyona mezunların yanı sıra akademik ve yönetsel personel de katılacak.

Ön Lisans ve Lisans mezuniyet töreni ise 3 Temmuz Çarşamba günü, saat 19:00’da, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Söz konusu törende ise 1700’ü aşkın mezuna diplomaları takdim edilecek.

1 Temmuz Pazartesi günü saat 10:00’da DAÜ Kongre Merkezi’nde Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde yemin töreni olacak. Etkinliğe Meclis Başkanı Zorlu Töre'nin de katılması bekleniyor. Saat 11:00’de ise Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda Eczacılık Fakültesi yemin töreni olacak. 2023 -2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunları, mezuniyet provalarının ardından, aynı gün saat 20:00’de cübbelerini giyerek geleneksel mezuniyet yürüyüşü ile Gazimağusa kentine veda edecek.

Öğretim görevlileri, yönetsel personel ve velilerin de katılacağı Mezuniyet Yürüyüşü Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) önünden başlayarak Gazimağusa Kaleiçi’nde sona erecek. Mezunları burada DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay karşılayacak.

Lisansüstü Mezuniyet Töreni 2 Temmuz Salı günü saat 16:00’da, Ön lisans ve Lisans Mezuniyet Töreni ise 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 19:00’da BRT 3 kanalında yayınlanacakken, her iki mezuniyet töreni de DAÜ’nün resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.