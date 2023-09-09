Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve İletişim Bölümü, “Cyprus Mines Corporation (CMC) belgesel haber projesi” ile “33. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması”nda finale yükseldi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrencisi Hatice Melisa Santürk ile DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu Sadık Tevfik Kayrakçı, 2022 – 2023 Akademik Yılı’nda CMC maden atıklarına yönelik yapmış oldukları belgesel ile finale kalmayı başardı.

DAÜ İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi İbrahim Emre Sugel koordinatörlüğünde, içerik üreticisi Can Pürüzsüz ile gerçekleştirilen atölye çalışması kapsamında başlayan proje ile katıldıkları yarışma, yazılı, görsel, işitsel ve internet yayıncılığı olmak üzere 5 ana dalda 14 farklı kategoride gerçekleştirilirken, 18 üniversite finalist oldu.

DAÜ Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı ve Proje Danışmanı Prof. Dr. Metin Ersoy, başarılarından ötürü Hatice Melisa Santürk ve Sadık Tevfik Kayrakçı’yı tebrik ettiğini belirterek, akademinin sahada gösterdiği faaliyetlerinin toplumsal alana sunabileceği katkıya vurgu yaptı. Prof. Dr. Ersoy, “Öğrencilerimizin elde ettiği başarı, çalışmalarının ve yılmaz mücadelelerinin değer gördüğü anlamı taşıyor. Bu değer, DAÜ Yeni Medya ve İletişim Bölümü’nün sektör ile birlikte iş birliği yaptığını ve müfredatımızın her zaman dinamik olduğunu bizlere yeniden hatırlatmıştır. Emeği geçen tüm paydaşları kutlar, ilerleyen günlerde yapacağımız projelerle yine toplumsal sorunlara ışık tutacağımızın müjdesini vermek isterim” diye konuştu.

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu ise, medya sektörünün önde gelen yarışmalarından bir olan TGC Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması’nda gösterilen başarının, eğitim kalitelerinin bir göstergesi olduğunu belirtti. Dekan Prof. Dr. Çavuşoğlu, “Bu tür prestijli yarışmalarda öğrencilerimizin başarısı, verdiğimiz eğitimin ve yaptığımız işin doğruluğunu sınamak açısından büyük önem taşıyor. Öğrencilerimizin finalist olması bizleri kurum olarak gururlandırmış, başta bölümümüz Yeni Medya ve İletişim hocaları olmak üzere tüm fakülte öğretim elemanlarını motive etmiştir. Bu süreçte başarıya imza atan proje sahibi öğrencilerimizle birlikte, kendilerine danışmanlık yapan öğretim elemanlarımızı kutlar, başarılarının devamını dilerim.” şeklinde konuştu.