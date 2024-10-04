Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) ile Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) iş birliğinde “Bilişim ve Teknolojide Kız Çocukları (BİTEK) Projesi” kapsamında KKTC Telsim Vodafone sponsorluğunda "Teknoloji Yıldızlarını Arıyor" teması ile liselerde eğitim gören kız çocuklarına yönelik düzenlenen reels yarışmasında dereceye girenler Türkiye Vodafone Maslak Ofisi’ni ziyaret etti.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, söz konusu ziyaret sırasında, yarışmada dereceye giren öğrencilerden Feyziye Nur Atalay, Mila Naz Bıyık, Nisa Mazes Boran ve Özgü Ertoprak yapay zeka ekibi ile bir araya geldi.

KKTC Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, Telsim Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai, DAÜ BTYO BİTEK Koordinatörü Doç. Dr. Nazife Dimililer ile birlikte BYTO öğretim görevlilerinden Özlem Görkan Evre ve Halide Sarıçizmeli’nin de bulunduğu Türkiye ziyaretinde Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy ve İcra Kurulu Başkan Yardımcılarından Hana Jalel, Ayşegül Arıcan Şeker ve Meltem Bakiler Şahin ile sohbet gerçekleştirdiler.

Ziyarette, Yapay Zeka Birimi Direktörü Şeniz Gayde Ayata, kız çocuklarına "Büyük Veri ve Yapay Zeka" hakkında bilgi verirken, İnsan Kaynakları ekibinden Fatma Bal ise İşveren Markası ve Kariyer Planlaması hakkında bilgiler aktardı.