Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 15 Nisan Dünya Sanat Günü kapsamında DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya’nın “Çare-siz-lik” isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapacak.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, 17 Nisan Çarşamba günü, saat 19.00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda açılışı gerçekleştirilecek heykel sergisi Şonya’nın 20 metal eserini içeren dördüncü kişisel sergisi olma özelliğini de taşıyor. Serginin metin yazarlığı Derya Ulubatlı ve Tuğçe Arslan tarafından gerçekleştirildi.

Çare-siz-lik isimli sergi 30 Nisan tarihine kadar 10:00 - 17:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Sergiyi Cumartesi günü ziyaret etmek isteyen sanatseverler için sergi salonu 13:00 - 15:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Öte yandan, açıklamaya göre, 15 Nisan Dünya Sanat Günü kapsamında Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı içinde bulunan iki sergi salonuna Kıbrıs sanat tarihinde önemli bir yere sahip merhum sanatçılardan Ayhan Menteş ve Ali Atakan’ın isimleri verilecek.