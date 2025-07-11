Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ile Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi iş birliğinde yürütülen “Uluslararası Ortak Tıp Programı”nın 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunları, “Hipokrat Yemini” ederek, meslek hayatına adım attı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alan törene, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile yönetim ve öğretim görevlileri, mezunlar ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi öğrencisi Bekir Üngör tarafından müzik dinletisi sunuldu. Dinletinin ardından anı fotoğraflarından oluşan bir slayt gösterisi katılımcılarla paylaşıldı.

Törende, fakülte birincisi Dr. Musbah Khdeir, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nilüfer Güzoğlu, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Şehirli konuşma yaptı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da, fakültenin 2012-2013 Akademik Yılı’nda ilk öğrencilerini kabul etmeye başladığını hatırlatarak, geçen süreçte eğitim kalitesini sürekli artırarak yoluna devam ettiğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde akredite edilen ilk ortak tıp programının DAÜ bünyesinde yürütülmesinin onur verici olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, Marmara Üniversitesi ile iş birliği içinde sürdürülen bu programın öncü nitelikte olduğunu dile getirdi.

Kılıç, mezunlara hitaben yaptığı konuşmada, “Sizler, bireylerin yaşam kalitesini toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirme taahhüdüyle, küresel ölçekte bilgi üreten hekimler olarak yetiştirildiniz.” diyerek, DAÜ’nün eğitim kalitesine dikkat çekti.

DAÜ VYK Başkanı Erdal Özcenk de, kendisinin de 43 yıl önce “Hipokrat Yemini” ettiğini belirterek, o gün hissettiği heyecanı, gururu ve sorumluluğu hâlâ taşıdığını ifade etti.

“Tıp sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir insanlık görevidir.” diyen Özcenk, tıbbın bilgiyi, vicdanı ve merhameti bir arada barındırabilen nadir mesleklerden biri olduğuna dikkat çekti. Özcenk, tıbbın, bilgiden çok daha fazlası olduğunu, temelde bir vicdan mesleği olduğunu vurgulayarak, “Bugün edeceğiniz yemin sizlere sadece bir ünvan kazandırmayacak, aynı zamanda hayat boyu taşıyacağınız büyük bir sorumluluğun da başlangıcı olacak.” ifadesiyle mezunlara daima bilimin ışığında ilerlemeleri çağrısında bulundu.

Törende, ilk üçe giren mezunlara ödüllerinin takdim edilmesinin ardından, fakülte birincisi Dr. Musbah Khdeir’in ismi anı kütüğüne çakıldı. Törende ayrıca Fakülte Öğrenci Temsilcisi Dr. Ege Halıcılar öncülüğünde 2025 mezunları adına sembolik ağaç dikimi gerçekleştirildi. Ardından Doç. Dr. Amber Eker tarafından “Medical School, Loyalty, and Belonging” konulu son ders verilerek, öğrencilere mezuniyet belgeleri dağıtıldı. Tören, Yrd. Doç. Dr. Bülent Sezgin önderliğinde hekimlik andının okunmasıyla son buldu.