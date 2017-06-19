Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2016-2017 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, her yıldan farklı olarak bu yıl yüksek lisans ve doktora mezunlarının diplomalarını ayrı bir törenle aldığı mezuniyet töreni, DAÜ TV aracılığıyla internet ortamında tüm dünyadan canlı olarak izlendi.

Törene, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi Recai Ergün, Rektör Yardımcıları, 260 civarında lisansüstü mezun ile aileleri, DAÜ senatosu ve akademisyenler katıldı.

AYINOTU

Tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından İbrahim Çetiner ve Münevver Sakar’ın gitar ve flüt performansı ile devam etti. Müzik dinletisinin ardından, DAÜ İletişim Fakültesi Dijital Medya ve Film Yüksek Lisans Programı 2017 Mezunu Chinedu Emmanuel Ayinotu, Lisansüstü Mezunları’nı temsilen konuşma yaptı.

Hayatı boyunca Nijerya’nın dışına çıkmadığını ve DAÜ’nün ilk yurtdışı tecrübesi olduğunu söyleyen Ayinotu, başta uyum sağlama açısından endişeleri olduğunu, ancak KKTC’ye geldiği andan itibaren DAÜ’lülerin kendisine sağladığı sıcak arkadaşlık ortamı sayesinde hızlıca adaptasyon sürecini geçirdiğini vurguladı.

DAÜ’de 106 ülkeden öğrenci olduğunu ifade eden Ayinotu, pek çok farklı kültürden insanlarla tanışma fırsatı bulmanın önemine dikkat çekti. Mezun olmalarında ailelerin, arkadaşlarının ve hocalarının büyük katkısı olduğunu belirten Ayinotu, bölümde aldığı eğitimin ise kendisi için bir ayrıcalık olduğuna işaret etti.

Ayinotu, konuşması esnasında bir de sürpriz yaparak ABBA’dan “I Have A Dream” (Bir Rüyam Var) şarkısını seslendirdi. Bu esnada tüm salon ayağa kalkarak alkışlar eşliğinde Ayinotu’ya eşlik etti.

EKEN

2017 Bahar Dönemi Lisansüstü Mezunları’nı temsilen konuşma yapan DAÜ Mimarlık Fakültesi Doktora Programı Mezunu Cemaliye Eken de sevinçlerine ortak oldukları için uzun yollardan ve dünyanın çeşitli bölgelerinden mezuniyet törenine katılan ailelere teşekkür etti. Geleceği inşa eden bütünlük olgusu ile DAÜ’de elde ettikleri evrensel bilgi donanımını hayattaki sorunlara çözüm üretmek için kullanacaklarını vurgulayan Eken, mezun olmalarına katkıda bulunan ailelere, arkadaşlarına ve hocalarına çok teşekkürlerini iletti. Eken, 18 Haziran 2017 Pazar gününün Babalar Günü olması nedeniyle diplomasını babasına armağan etti.

PROF. DR. OSAM: “DAÜ’NÜN ELÇİLERİ OLARAK DÜNYAYI ŞEKİLLENDİRECEKSİNİZ”

Mezuniyet töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, konuşmasına Babalar Günü ve Müslüman aleminin Ramazan Ayı’nı kutlayarak başladı.

Mezunları, aileleri ve akademisyenleri Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Osam, lisansüstü programlardan mezun olan öğrencilerin DAÜ’nün elçileri olarak dünyayı şekillendireceğini ifade etti.

Bernardus Carnotensis’in 1115 yılında, Sir Isaac Newton’un ise 1676 yılında yeniden dile getirdiği; önceki bulgulardan yola çıkarak gerçekliği keşfetmek anlamına gelen “Nanosgigantumhumerisinsidentes” (Bizler devlerin omuzlarında oturan cüceleriz) sözlerine atıfta

bulunan Prof. Dr. Osam, mezunlara hitap ederek bilim insanlarının bu felsefeyi benimsemesi ve daima büyük araştırmacıların çalışmalarından yola çıkarak akademik araştırmalarını sürdürmeleri gerektiğini belirtti.

DAÜ’nün Times Higher Education 2017 Dünya Üniversite Sıralaması’nda ilk 980 üniversite arasında bulunduğunu ve dünya çapında bir üniversite olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Osam, 2017 yılında DAÜ’den 284 yayın yapıldığını ve akademisyenlerine 3095 kez atıfta bulunulduğunu açıkladı.