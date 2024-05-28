Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ), İngiltere merkezli Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2024 Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda (601-800 bandında), "research quality" (bilimsel araştırma kalitesi) alanında KKTC'de birinci, Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri arasında ise ikinci sırada olduğu bildirildi.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamada, “bilimsel araştırma kalitesi” alanı, THE'nin Dünya Üniversiteler Sıralaması 2024’ün metodolojisine göre yüzde 30 ile en yüksek değerin verildiği alan olduğu belirtildi.