Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), deprem felaketi nedeniyle, her yıl geleneksel olarak düzenlenen DAÜ Bahar Etkinlikleri’nin bu yıl yapılmayacağını açıkladı.

DAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, 10 binlerce kişinin yaşamını yitirdiği felaketten dolayı DAÜ’nün büyük üzüntü içerisinde olduğu belirtilirken, 7 Nisan 2023 tarihinde yapılması planlanan Sound Set Festivali, 13 Nisan 2023 tarihinde yapılması planlanan 10’ncu Türkülerle DAÜ etkinliği, 12 Mayıs 2023 tarihinde yapılması planlanan 11’nci Rock N’ EMU etkinliği ile 17-20 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılması planlanan DAÜ 26. Bahar Festivali’nin iptal edildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada ayrıca, DAÜ ile Kitap Buluşmaları 2023 etkinlikleri kapsamında Mart ayında düzenlenmesi planlanan Kitap Fuarı’nın da ileriki bir tarihe ertelendiği kaydedildi.