Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolaysıyla mesaj yayımladı.

Göktürk mesajında şu ifadelere yer verdi:

“21-25 Aralık tarihi, Kıbrıs Türk halkının verdiği varoluş mücadelesinde özel bir yere sahiptir. Rumlar, Anayasa değiştirmek bahanesiyle Kıbrıs'ı silah zoruyla Yunanistan'a bağlamak amacıyla hazırladıkları Akritas Planı’nı 21 Aralık 1963'te uygulamaya koymuşlardır. Böylece tarihe ‘Kanlı Noel’ olarak geçen vahşi saldırılar başlamıştır. Ancak Kıbrıs Türkünün direnişi ile karşılaşan saldırganlar, 24 saat içerisinde Türkleri yok etme planlarında başarıya ulaşamadılar.