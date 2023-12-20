Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolaysıyla mesaj yayımladı.
Göktürk mesajında şu ifadelere yer verdi:
“21-25 Aralık tarihi, Kıbrıs Türk halkının verdiği varoluş mücadelesinde özel bir yere sahiptir. Rumlar, Anayasa değiştirmek bahanesiyle Kıbrıs'ı silah zoruyla Yunanistan'a bağlamak amacıyla hazırladıkları Akritas Planı’nı 21 Aralık 1963'te uygulamaya koymuşlardır. Böylece tarihe ‘Kanlı Noel’ olarak geçen vahşi saldırılar başlamıştır. Ancak Kıbrıs Türkünün direnişi ile karşılaşan saldırganlar, 24 saat içerisinde Türkleri yok etme planlarında başarıya ulaşamadılar.
Aziz şehitlerimiz; sizler, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde en güçlü dayanağı oldunuz. Sizler bu toprakları vatan yapmak uğruna, vazife, bayrak ve bağımsızlık uğruna en değerli varlığınız olan canlarınızı gözünüzü kırpmadan vererek şehadet mertebesine ulaştınız. Kanınızla suladığınız bu topraklarda ruhlarınızla yükselttiğiniz şanlı bayrağımızın gölgesinde bizler, bugün başımız dik, güven ve huzur içinde yaşıyoruz. Rahat uyuyun, Sizleri unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Kutsal hatıranız önünde minnet ve şükranla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”