Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi 25. Turizm Haftası “Doğanın Zenginliğini Keşfet” teması ile düzenlendi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Yazar Fotoğrafçı ve Araştırmacı Sami Tamson tarafından çiçek temalı sergi ile başlayan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, Tamson tarafından “Kuzey Kıbrıs’taki Endemik Bitkiler” ve Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Buğçe Cesur tarafından “Kıbrıs’ta Yetişen Yenilebilir Otlar ve Yabani Mantar Türlerinin Kıbrıs Mutfaklarında Kullanımı” konulu seminerler düzenlendi.

Öte yandan Turizm Haftası kapsamında “Silver Plajı'nda Doğa ve Kuş Gözlemi” ile Güçver Su Sporları katkılarıyla ‘Silver Plajı’nda Su Sporları” etkinlikleri yapıldı. Ayrıca Turizm Fakültesi’nde 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde başarılı olan öğrencilere düzenlenen tören ile yüksek şeref ve şeref sertifikaları takdim edildi.

Etkinlikler kapsamında Turizm Fakültesi bahçesinde Gazimağusa Belediyesi ve Othello Inner Wheel iş birliğinde çiçek festivali düzenlendi. Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği programı öğrencileri tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisinin ardından başlayan festival açılışında konuşan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Mine Haktanır açılışı yapılacak organik bahçe hakkında bilgiler vererek, gastronomi eğitiminde kullanılan birçok baharatın bahçede yer aldığını ve bahçeden mutfağa mantığını benimsediklerini vurguladı. Doç. Dr. Haktanır, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

DAÜ Rektör Vekili, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe de DAÜ Turizm Fakültesi’nde yıllardır Turizm Haftası etkinliklerinin başarıyla düzenlendiğini belirterek, bu seneki temanın Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile birebir uyuştuğunu vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Karatepe tarafından katkı ve desteklerinden dolayı Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’a hediye takdim edildi.

Program, “Organik Bahçe Açılışı” ile devam etti. Festival kapsamında çiçek temalı sergi, çiçek stantları, kültürel stantlar ve ürün stantlarında satışlar yapıldı. Söz konusu festivalde Dj performansının yanı sıra çeşitli dans gösterileri, voleybol turnuvaları ve rekreasyon oyunları da düzenlendi. Festival süresince stantlardan toplanan gelir Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve SOS Çocukköyü Derneği’ne bağışlandı.

- Teknik geziler düzenlendi

DAÜ Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Lefke-Gemikonağı-Yeşilırmak bölgesine konaklamalı teknik geziler de düzenlendi. Gazimağusa Belediyesi, Lefke Belediyesi ve Cittaslow katkıları ile yapılan gezilerde tarihi Lefke ve Osmanlı konakları, çilek tarlaları, muz ve portakal bahçeleri; Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi 4K; Kuru Meyve Üretim Tesisi; Angolem Üzüm Bağları, Bağlıköy; Yeşilırmak çilek bahçeleri; Mariam Herbs Organik Yağlar/Sabunlar ve Bitkisel Üretim Merkezleri ziyaret edildi.