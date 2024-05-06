Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi “11. Uluslararası Tasarım Haftası (INTDW)” başladı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, bugün DAÜ Mimarlık Fakültesi’nde gerçekleştirilen açılış töreni ile başlayan etkinlik açılışına, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Prof. Dr. Ali Öztüren ve Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun, Bölüm Başkanları, öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı.

11 Mayıs’a kadar devam edecek olan 11. Uluslararası Tasarım Haftası, bu yıl “Simbiyoz” teması ile gerçekleştiriliyor.

Tema kapsamında katılımcılar tarafından doğada bulunan simbiyotik ilişkiler ve çeşitli unsurlar arasındaki etkileşimin irdelenmesi, simbiyotik konseptin “çeşitlilik”, “iş birliği” ve “topluluk katılımını teşvik etme” potansiyeli öne çıkartılarak, tasarımdaki sosyal ilişkiler üzerine daha derinlemesine bir inceleme yapılması hedefleniyor.

11. Uluslararası Tasarım Haftası açılışında DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç konuşma yaptı, etkinliğin başarılı geçmesini temenni etti.

Açılış konuşmalarının ardından Celal Abdi Güzer moderatörlüğünde Atilla Kuzu ve Emre Kuzlu tarafından “Kalebodur Konuşmaları” konulu söyleşi gerçekleştirildi.

-Atölye Çalışmaları ve Söyleşiler

11. Uluslararası Tasarım Haftası kapsamında 15 atölye çalışması yapılacak. Avrupa’dan dünya çapında saygı gören mimarlık ve tasarım ofislerinden Utopia Blu’dan Philip H. Wilck ve Tiia Vahula “Blu ile Deneyimleme - Mimarlıktan Giyilebilir Tasarımlara”, Etcetera Studio’dan Ariane Stracke Henderson ve Robert Henderson “Yarının Beklentisine Göre Tasarım” ile “Ergin Birinci Studio’dan Ergin Kemal Birinci “Tasarımda Birlikte Varoluş: Kıbrıs İçin Tasarım ve İnşaat Metodolojilerini Yeniden Tanımlamak” konularında söyleşiler gerçekleştirecek.

Florida Üniversitesi’nden Charlie Hailey “Balık Kampı: Suda Yaşayan ve İnsan Ekosistemlerinin Simbiyotik Mimarisi” konulu söyleşisi ile etkinlikler devam edecek. Öte yandan hafta kapsamında Öğrenci Tasarım Yarışması (ISVEA) “Akdeniz’in Simbiotik Renkleri ile Islak Hacim ve Modelleme” konulu yarışma düzenlenecek.