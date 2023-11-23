Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “Namus ve Ahlaka Aykırı Davranış ve Müstehcen Teşhirde Bulunmak” suçundan tutuklanan Pakistan uyruklu Danyal Asghar bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Birtan Başaran olguları aktardı.

Başaran, 20 Kasım 2023 tarihinde saat 13.20 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Şht. Kemal Köse Sokak üzerinde Lefkoşa'da sakin Danyal Asghar’ın kullanımında bulunan van aracın sağ arka kapısı önünde cinsel organını çıkarıp etraftan görülebilecek bir şekilde mastürbasyon yapmak suretiyle müstehcen teşhirde bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının işlediği suçun toplumda infial yarattığını belirtti.

Zanlının müstehcen fiili bölgedeki bir ilkokula çok yakın bir mesafede işlediğini, o saatlerde çocukların okul avlusunda olduğunu, zanlıyı görüp şikayetçi olan kişinin ise çocuğunu okuldan almaya giden bir ebeveyn olduğunu belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde bir arkadaşı ile görüntülü konuşurken, şaka olsun diye cinsel organını çıkarıp, ona gösterdiğini söylediğini aktardı.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, ülkede çalışma izni ile bulunan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.