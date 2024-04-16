Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 17. yüzyıldan kalma eski menkul kıymetler borsa binası "Borsen"de yangın çıktı, sembolik kulesi çöktü.

Birbirine dolanmış dört ejderhanın kuyruğu şeklindeki kendine özgü kulesi 56 metre yüksekliğe ulaşıyordu.

Restorasyon çalışmaları sebebiyle iskele ve koruyucu plastik örtü ile kaplı binada yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Yangın birçok kent sakini tarafından "Danimarka'nın Notre Dame'ı" olarak tanımlandı. Fransa'nın başketi Paris'teki Notre Dame Katedrali 2019 yılında büyük bir yangında tahrip olmuş, katedralin sembolik spiral kulesi çökmüştü.

-400 yıllık geçmiş

Başkent Kopenhag'da parlamentonun bulunduğu Christiansborg Sarayı'nın yanında yer alan bina kentin popüler turistik merkezlerinden biri olarak içinde birçok değerli sanat eseri barındırıyordu. 1625 yılında inşaatı tamamlanan binada Danimarka Ticaret Odası'nın genel merkezi de bulunuyordu.

Olay üzerine bina derhal tahliye edilirken insanların tabloları kurtarmak için binaya koştuğu görüldü.

Ülkenin 400 yıllık geçmişinin kül olduğunu belirten Danimarka Kültür Bakanı Jakon Engel-Schmidt, yoldan geçenlerin "sanat hazinelerini" kurtarmak için acil yardım ekiplerine yardım ettiğini görmenin "dokunaklı" olduğunu ifade etti.

Yangın nedeniyle parlamentoya ait ek bir bina ve ayrıca eski Borsa'nın bulunduğu caddede Maliye Bakanlığı da dahil birçok bina tahliye edildi. Polis binanın yer aldığı alana girişi kapattı.

Kentin saray adası olarak bilinen Slotsholmen bölgesinde yer alan bina Hollanda Rönesans tarzında Kopenhag'ı büyük bir ticaret merkezine dönüştürmek amacıyla Danimarka Kralı Christian IV tarafından inşa ettirilmişti.