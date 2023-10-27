Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, Bakan Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu…

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, "Türkiye, bölge politikasında son derece önemli rol oynayan, dünya politikasında ve Orta Doğu'da çok önemli rol oynayan bir aktör. Aynı zamanda tabii ki bu rolün belli sorumlulukları da var." dedi.

Rasmussen, Türkiye cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Rasmussen, Kur'an-ı Kerim'in Danimarka'da yakılmasıyla ilgili yasal mevzuatın hazırlanmasında Türkiye ile çok büyük bir iş birliği içinde çalıştıklarını belirterek, mevkidaşı Fidan ile gerçekleştirdiği toplantının son derece yararlı olduğunu söyledi.

"Türkiye, bölge politikasında son derece önemli rol oynayan, dünya politikasında ve Orta Doğu'da çok önemli rol oynayan bir aktör. Aynı zamanda tabii ki bu rolün belli sorumlulukları da var." diyen Rasmussen, mevkidaşı Fidan ile yaptıkları görüşmelerin çok geniş kapsamlı ve kayda değer olduğunu vurguladı.