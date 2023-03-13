Bursa’da dağ yöresinin çatı kuruluşlarından Orhaneli-Keles-Büyükorhan-Harmancık ve Osmangazi'ye Bağlı Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DAĞDER) Kadın Komisyonu, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere ‘Bir Kahvaltı da Senden Olsun’ programı düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa’da dağ yöresinin çatı kuruluşlarından Orhaneli-Keles-Büyükorhan-Harmancık ve Osmangazi'ye Bağlı Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DAĞDER) Kadın Komisyonu, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere ‘Bir Kahvaltı da Senden Olsun’ programı düzenledi.

Kadın komisyonu üyeleri ve ailelerinin yoğun bir katılım gösterdiği kahvaltı programı Merinos Park Restaurant’ta gerçekleşti.

DAĞDER Genel Başkanı Yaşar Türk, ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilen depremin açtığı yaraları sarabilmek için ilk andan itibaren canla başla çalıştıklarını belirterek, “Yüzyılın hatta asrın afetine yaraları sarmak için seferber olan vefalı derneklerimiz ve köylülerimizin desteğiyle dertleri bir nebze olsun hafifletmek için çok çaba sarfettik ve etmeye devam edeceğiz. Bu amaçla hazırladığımız Yardım Tırlarımızı depremzedelerimize gönderdik. Maddi ve manevi olaraktan göndermeye devam ediyoruz. Emeği geçen, duyarsız kalmayan herkese teşekkür ediyoruz. Birlikten kuvvet doğar ve bizler acımızı da mutluluğumuzu da birlikte yaşayan bir milletiz. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın” diye konuştu.

“AK KADINLAR DEPREMZEDELER İÇİN TEK YÜREK OLDU”

Programda söz alan AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise; Türkiye'nin asrın felaketini yaşadığını dile getirerek, herkesin yaraları sarma hususunda gayretler gösterdiğini vurgu yaptı.

Depremzedelerin acılarını bir nebze olsun hafifletmek için tüm toplumun tek yürek olduğunu belirten Yavuz Gözgeç, "70 ildeki her teşkilat mensubu kardeşimiz, il ilçe teşkilatlarımız, milletvekillerimiz ve eşleri her biri büyük bir heyecanla depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak ve bu sayede yaralarını sarabilmek için canla başla çalışıyor. Teşkilat olarak asrın felaketini yaşayan depremzede vatandaşlarımızın acılarını yüreğimizde hissediyor, sıkıntılarına ortak oluyoruz. İnşallah bu süreci devlet millet el ele vererek atlatacak, depremin yaralarını hep birlikte saracağız" diye konuştu.