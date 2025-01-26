Gazimağusa’da bahçe evinde çıkan yangın hasara neden oldu

Lefkoşa, 26 Ocak 25 (TAK): Değirmenlik-Girne ana yolunda (dağ yolu) seyreden parke yüklü bir tır araçta yangın çıktı. Olay, hasarla atlatıldı.

Polis basın bültenine göre dün saat 10.00 sıralarında, Değirmenlik–Girne ana yolunda seyreden NE 734 plakalı parke taşı yüklü tır aracın muhtemelen motor bölümündeki turbo aksamının alevlenmesi, yangına yol açtı.

Araç sürücüsü tarafından söndürülen yangın nedeniyle aracın turbosu, plastik aksamları ve elektrik tesisatı kısmen yandı.

-Bahçe evinde yangın

Gazimağusa’da Sakarya Mahallesi’ndeki bir bahçe evinde çıkan yangın da hasara yol açtı.

Dün gece saat 22.15’te bir şahsa ait betopan ve trapez saç malzemeden imal edilmiş bahçe evinde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bahçe evindeki muhtelif bahçe araç gereçleri ile ev eşyalarının yandığı, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.