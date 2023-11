Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği'nde resepsiyon düzenlendi.

New York'taki Türkevi'nde Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, BM 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dânâ, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ile çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve Türk vatandaşı katıldı.