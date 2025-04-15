Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı güncel konuşmaların tamamlanmasıyla sona erdi.

Meclis Genel Kurulu'nun bir sonraki oturumu 21 Nisan Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

-Oğuz

CTP Milletvekili Sami Özuslu’ya yanıt vermek üzere söz alan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs sorunuyla ilgili Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) egemen eşitliği savunduğunu söyleyerek, federasyonun uzun yıllar görüşüldüğünü ancak sonuç alınamadığını belirtti.

KKTC’nin ambargolar ve izolasyonlar altında olduğunu dile getiren Oğuz, Türk Devletleri Topluluğu (TDT) ile ilişkilerin bu noktada önem taşıdığını kaydetti. Oğuz, ülkeler arası yapılan ziyaret ve resmi temasların önemli olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler ve dünyanın Gazze’de yaşananları sadece izlediğini belirten Oğuz, Kıbrıs Türk halkının geleceğinin BM’ye emanet edilemeyeceğini söyledi. Kıbrıs Türk halkının yıllarca özgürlük mücadelesi vererek, devlet sahibi olduğunu dile getiren Oğuz, “Bu devlet BM inisiyatife bırakılamaz” dedi.

Kıbrıs Türk halkının var olduğunu söyleyen Oğuz, Rumların Kıbrıslı Türklerle “biz olmak istemediğini, sadece ben olmakla” ilgilendiğini belirtti. Oğuz, son dönemde yaşanan tartışmalarla ilgili de halkı kimsenin bölemeyeceğini, herkesin görüşüne saygı duyulması gerektiğini söyledi.

-Özuslu

Yeninden söz alan CTP Milletvekili Sami Özuslu, federasyonun uzun yıllar görüşüldüğünün söylendiğini ancak uzun yıllar görüşülmediğini, kısa bir süre görüşüldüğünü söyledi.

Özuslu, Kıbrıs Rum liderlin çözüm yönünde istekli olmadığını ancak çözüme ihtiyacı olanın Kıbrıslı Türkler olduğunu kaydetti. Özuslu, BM’nin bir denge unsuru olduğunu söyledi.

-Uluçay

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konusunda güncel konuşma yaptı. ABD’nin başlattığı ticaret savaşlarının gelişmiş ülkeler yanında az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri de olumsuz etkilediğini söyleyen Uluçay, düşük gelirli ülkelerde sürdürülemez borç seviyelerinin gündeme geldiğini, kırılgan ekonomilerin belirsizlikle birlikte daha da kötüleşebileceği tahminlerinin bulunduğunu belirtti.

Refah seviyesinin ve satın alma gücünün düştüğünü, dünyadaki huzurun da bozulacağı bir duruma doğru sürüklenildiğini dile getiren Uluçay, bu ticaret savaşlarının Türkiye ile birlikte KKTC’yi de olumsuz etkileyeceğini ve siyasi dengeleri de değiştirebileceğini kaydetti.

Türkiye’deki üç aylık enflasyon oranına değinen Uluçay, rakamların hane halkının alım gücünün gerilediğini gösterdiğini ve bunun KKTC’ye de yansımaları olduğunu belirtti. Uluçay, satın alma gücü gerileyen halkın alışveriş sepetinin azalmasının çarşının en temel sorunu olduğunu söyledi.

Uluçay, sınır kapılardan KKTC’ye gelen kişi sayısında azalma kaydedildiğini söyleyerek, Güney Kıbrıs ile olan ekonomik ilişkilileri geliştirmek anlamında adım atılması gerektiğini ifade etti. Maliyetleri daha düşük olan bu ilişkilerin gelişmesi gerektiğini söyleyen Uluçay, işbirliğinin daha verimli hale gelmesi gerektiğini belirtti.

Başörtü konusunda da değerlendirmede bulunan Uluçay, Çavuşoğlu’nun uzlaşmaya açık olduğunu söylediğini anımsatarak, Kıbrıs Türk halkının hassasiyetlerini içeren bu konunun dikkatle ele alınması gerektiğini söyledi. Uluçay, eylem yapanın halk olduğunun unutulmaması, halkın dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Uluçay, yasa ve uygulamaların belli olduğunu söyleyerek, bu kurallara herkesin uyması ve idarenin uzlaşıyı başlatması çağrısında bulundu.

Güncel konuşmaların tamamlanmasının ardından bugünkü oturum sona erdi.